Сульшер высказался о возможном переходе Агуэро в "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер высказался о возможном переходе Агуэро в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он против возможного перехода аргентинского нападающего Серхио Агуэро, который летом покинет "Манчестер Сити".

"Что было бы с моей верностью, если я бы перешел из "Манчестер Юнайтед" в стан конкурента? Верность является одной из моих ценностей. Поэтому я не жду, что футболист, который 10 лет выступал за клуб, перейдет к конкурентам. К сожалению, переходы из "Манчестер Юнайтед" в "Манчестер Сити" случались, но я не одобряю такие трансферы. Я не буду называть имена, они всем известны", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что последним игроком, напрямую перешедшим из "Манчестер Юнайтед" в "Манчесте Сити", был аргентинский нападающий Карлос Тевес.

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