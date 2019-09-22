Сульшер высказался о возможном переходе Погба в "Реал"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшерполь погбареал мадридтрансферы

Сульшер высказался о возможном переходе Погба в "Реал"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер опроверг слухи о том, что французский полузащитник команды Поль Погба может перейти в мадридский "Реал".

"Меня не интересует, что говорит президент "Реала". Поль не уходит из "Манчестер Юнайтед". Он счастлив в клубе", - приводит слова Сульшера Goal.

Напомним, что "Реал" вел переговоры о приобретении Погба в летнее трансферное окно, но клубы не смогли договориться. "Манчестер Юнайтед" оценил 26-летнего француза в 200 миллионов евро, а королевский клуб отказался платить такую сумму.

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