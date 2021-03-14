Сульшер высказался о возможном уходе де Хеа из "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он ничего не знает о возможном уходе испанского голкипера Давида де Хеа в летнее трансферное окно.
"Я не слепой, так что вижу, что творится в СМИ по поводу будущего де Хеа. Какие-то люди пишут, что он уйдет. Но это полная ерунда. Давид является топовым голкипером", - приводит слова Сульшера Sky sports.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с обменом де Хеа на словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака.
В нынешнем сезоне 30-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18