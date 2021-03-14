Сульшер высказался о возможном уходе де Хеа из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшердавид де хеа

Сульшер высказался о возможном уходе де Хеа из "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он ничего не знает о возможном уходе испанского голкипера Давида де Хеа в летнее трансферное окно.

"Я не слепой, так что вижу, что творится в СМИ по поводу будущего де Хеа. Какие-то люди пишут, что он уйдет. Но это полная ерунда. Давид является топовым голкипером", - приводит слова Сульшера Sky sports.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с обменом де Хеа на словенского вратаря "Атлетико" Яна Облака.

В нынешнем сезоне 30-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" 28 матчей во всех турнирах и пропустил 37 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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