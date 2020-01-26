Сульшер высказался о возможном уходе из "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он не боится возможной отставки.

"Вместе с руководством мы решили, что нам необходимо менять культуру игры. Но они не навязывали мне какие-либо решения. Когда я подписывал контракт, у нас был согласован план действий. Поэтому я не опасаюсь отставки и продолжаю работать. Я понимаю, что сейчас всем нужен результат", - приводит слова Сульшера Daily Mail.

После 24 туров "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 34 очка. От зоны Лиги Чемпионов манкунианцы отстают на шесть очков.

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