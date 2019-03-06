Сульшер высказался о возможном возвращении в "Мольде"

Теги манчестер юнайтедмолдеуле гуннар сульшер

Сульшер высказался о возможном возвращении в "Мольде"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в "Мольде" по окончании сезона.

Ранее генеральный директор норвежского клуба сообщил, что у Сульшера есть действующий контракт с клубом до лета 2021 года. ВпрочеМ, по правилам ФИФА тренер не имеет права иметь два контракта одновременно.

"Я не знаю точно, как это работает. Я думаю, что мой контракт "Мольде" больше не действительный, и у меня только соглашение с "МЮ". Я не являюсь сейчас тренером "Мольде". Хотя я планирую туда вернуться", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" планирует утвердить Сульшера на посту наставника клуба по окончании сезона.

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