Сульшер высказался о возможном возвращении в "Мольде"
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал информацию о том, что он может вернуться в "Мольде" по окончании сезона.
Ранее генеральный директор норвежского клуба сообщил, что у Сульшера есть действующий контракт с клубом до лета 2021 года. ВпрочеМ, по правилам ФИФА тренер не имеет права иметь два контракта одновременно.
"Я не знаю точно, как это работает. Я думаю, что мой контракт "Мольде" больше не действительный, и у меня только соглашение с "МЮ". Я не являюсь сейчас тренером "Мольде". Хотя я планирую туда вернуться", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" планирует утвердить Сульшера на посту наставника клуба по окончании сезона.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нацелился на звезду "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России
-
В "Реале" приняли важное решение по тренеру на следующий сезон
-
Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси
-
ФИФА отчиталась о своих доходах за последний четырехлетний цикл
-
В "Баварии" прокомментировали решение Лёва по поводу состава сборной Германии
Лента новостей
-
"Жирона" обыграла "Барселону" и стала обладателем Суперкубка Каталонии
-
Стал известен соперник ПСЖ в полуфинале Кубка Франции
-
Президент "Барселоны" высказался о возможном возвращении Неймара
-
Травмированный защитник "Спартака" назвал сроки возвращения в строй
-
Мюллер высказался об исключении из сборной Германии
-
"Манчестер Юнайтед" понес невероятные потери перед битвой с ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Клопп определился насчет возможной работы в "Реале"
-
Сульшер высказался о возможном возвращении в "Мольде"
-
"Локомотив" и "Арсенал" вышли в полуфинал Кубка России
-
В "Шальке" приняли важное решение по Коноплянке
-
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" рассказал о несостоявшемся переходе Бэйла
-
1
В "Реале" приняли важное решение по тренеру на следующий сезон
-
"Милан" намерен продлить контракт с молодым голкипером
-
Президент "Барселоны" анонсировал продление контракта с Месси
-
1
Мостовой прокомментировал признание Аршавина лучшим российским игроком в эпоху ЛЧ
-
Экс-тренер вратарей "Рубина" перебрался в "Ростов"
-
Сарри ярко высказался о своем сопернике в 1/8 Лиги Европы
-
Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча с "Зальцбургом"
-
2
Президент "Реала" связывался с Зиданом
-
Моуринью высказался о своем возможном будущем в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14