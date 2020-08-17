Сульшер высказался о вылете из Лиги Европы от "Севильи"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги полуфинального матча Лиги Европы против "Севильи", в котором его команда проиграла со счётом 1:2.
"Мы осложнили себе задачу, поскольку не реализовывали моменты. У нас молодая команда, и сегодня мы увидели, что игрокам не хватает стабильности. Кроме того, вратарь "Севильи" провёл фантастический матч. С февраля мы отлично играли, но вылетели из всех кубков и это разочаровывает. Мы проделали значительный путь. Стоит признать, что парни очень устали в конце сезона, как физически, так и психологически", - приводит слова Сульшера официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в финале Лиги Европы "Севилья" сыграет с "Интером" или "Шахтёром".
Что касается "МЮ", то "красные дьяволы" уже третий сезон подряд остались без выигранных трофеев.
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"Севилья" обыграла "МЮ" и вышла в финал Лиги Европы
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