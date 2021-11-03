Сульшер высказался об игре Роналду

Теги криштиану роналдуманчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер высказался об игре РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре нападающего Криштиану Роналду.

"Роналду играет все лучше и лучше. Он чувствует себя лучше.

Как вы знаете, у него не было нормальной предсезонки. Сейчас он становится лучше и лучше. Криштиану теперь на должном уровне", – сказал норвежский специалист.

Напомним, что португальский бомбардир отметился дублем в игре Лиги чемпионов против "Аталантой" (2:2). Всего он забил уже 9 голов в 11 матчах после возвращения в стан "красных дьяволов".

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