Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ"

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Сульшер высказался об отсутствии Неймара в матчах Лиги Чемпионов с "МЮ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сожалеет о том, что нападающий ПСЖ Неймар не сыграет против его команды в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Неймар очень хорош. Наши фанаты очень хотели бы увидеть его, а наши игроки выйти с ним на поле. Я помню, каково это играть против топ-игроков: Зидана, Роналду, Фигу, Мальдини. Ты с нетерпением ожидаешь возможности проявить себя в матче против лучших. 

Я уверен, что мои парни хотели сыграть против Неймара. Но этого, к сожалению, не получится. Впрочем, мы не должны забывать о Мбаппе, Кавани и Ди Марии, а также остальных игроках ПСЖ. У них хорошая команда и они сделают все, чтобы победить", - приводит слова Сульшера Daily Mail.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится 12 февраля. Ответная игра пройдет в 6 марта в Париже.

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