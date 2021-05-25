Сульшер высказался перед финалом ЛЕ

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался перед финалом Лиги Европы против "Вильярреала".

"Каждый игрок, который выходит в финал, ждет победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унаи Эмери со своими игроками чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться все, что угодно. Но я уверен, что мы готовы.

Вы сможете оценить сезон после завтрашней игры. Мы вернемся домой счастливыми, только если победим завтра. Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за "Манчестер Юнайтед", то важен абсолютно каждый матч.

У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли "Барселоне". Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. Когда игроки приходят в "Манчестер Юнайтед", то делают это, чтобы побеждать.

Это лучший клуб мира. В этом вся прелесть "Манчестер Юнайтед", но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед" состоится 26 мая в Гданьске.

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