Сульшер высказался перед финалом ЛЕ
Фото: инстаграм "МЮ"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался перед финалом Лиги Европы против "Вильярреала".
"Каждый игрок, который выходит в финал, ждет победы и испытывает давление. Мы планируем выиграть, рассчитываем на победу, но я уверен, что Унаи Эмери со своими игроками чувствуют то же самое. Путь был долгим. В финале шансы всегда 50 на 50. Может случиться все, что угодно. Но я уверен, что мы готовы.
Вы сможете оценить сезон после завтрашней игры. Мы вернемся домой счастливыми, только если победим завтра. Готовились к игре так же, как и обычно. Не собираемся добавлять давления на плечи футболистов, ведь если ты играешь за "Манчестер Юнайтед", то важен абсолютно каждый матч.
У нас пять побед в Европе. Мы дважды проиграли "Барселоне". Для нас это очень большие матчи. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. Когда игроки приходят в "Манчестер Юнайтед", то делают это, чтобы побеждать.
Это лучший клуб мира. В этом вся прелесть "Манчестер Юнайтед", но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они бы не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Вильярреал" — "Манчестер Юнайтед" состоится 26 мая в Гданьске.
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|Команда
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18