Сульшер высказался по поводу расистских оскорблений в адрес Погба

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедполь погба

Сульшер высказался по поводу расистских оскорблений в адрес Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер  прокомментировал ситуацию с оскорблениями Поля Погба. Об этом сообщает AFP. 

Напомним, после матча "МЮ" с "Вулверхэмптоном" (1:1) в адрес футболиста в соцсетях стали поступать расистские оскорбления.

"У Поля сильный характер. Все это только закалит его, сделает сильнее. Я с ним говорил - он в порядке. Социальные сети - место, где люди могу спрятаться, и мы не можем это изменить. Мне жаль этих людей - у них большие проблемы", - сказал Сульшер.

Завтра, 24 августа, состоится матч 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас". Начало - в 17:00 (мск).

А еще: "Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба| http://soccernews.ru
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