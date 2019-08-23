Сульшер высказался по поводу расистских оскорблений в адрес Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с оскорблениями Поля Погба. Об этом сообщает AFP.
Напомним, после матча "МЮ" с "Вулверхэмптоном" (1:1) в адрес футболиста в соцсетях стали поступать расистские оскорбления.
"У Поля сильный характер. Все это только закалит его, сделает сильнее. Я с ним говорил - он в порядке. Социальные сети - место, где люди могу спрятаться, и мы не можем это изменить. Мне жаль этих людей - у них большие проблемы", - сказал Сульшер.
Завтра, 24 августа, состоится матч 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас". Начало - в 17:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|3
|4
|10
|Бернли
|2
|3
|11
|Астон Вилла
|3
|3
|12
|Норвич Сити
|2
|3
|13
|Лестер Сити
|2
|2
|14
|Вулверхэмптон
|2
|2
|15
|Кристал Пэлас
|2
|1
|16
|Челси
|2
|1
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0