Сульшер высказался по поводу развития "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер высказался по поводу развития "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Бруну/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер высказался о развитии команды.

"Я думаю, что мы развиваемся. Мы прогрессируем. Прошлый сезон был хорошим, если не считать того, что не получилось выиграть трофей.

Думаю, что каждый может видеть прогресс. В сезоне-2019/20 третье место было большим достижением после всех изменений, которые мы внесли.

Мы попытались собрать новую команду. Конечно, приход Бруну Фернандеша послужил катализатором для побед в большом количестве матчей. В прошлом сезоне мы были близки к тому, чтобы побороться за самое высокое место.

Теперь нужно сделать следующий шаг. Главное – хорошо начать сезон", – сказал Сульшер.

Напомним, что этим летом "МЮ" уже подписал Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

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