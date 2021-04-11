Сульшер высмеял поведение Сона в моменте с незасчитанным голом

1 Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедсон хын минтоттенхэм

Сульшер высмеял поведение Сона в моменте с незасчитанным голомФото: Твиттер @ManUtd 
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал неоднозначный момент матча с "Тоттенхэмом" (3:1) в 31-м туре АПЛ.

При счете 0:0 главный арбитр встречи Крис Кавана отменил гол нападающего "манкунианцев" Эдинсона Кавани из-за того, что в начале атаки полузащитник Скотт Мактомини ударил форварда "шпор" Сон Хын Мина.

"Гол был забит абсолютно правильно. Не стоит позволять вводить себя в заблуждение. Если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина.

Нас не удалось обмануть – в отличие от рефери. И эта ситуация нас завела. До нее мы играли как команда, выступавшая в еврокубках в четверг вечером.

От нас последовала прекрасная реакция на происходящее и мы здорово играли во второй половине встречи. Мы ощущали несправедливость и проявили характер. Нельзя допускать, чтобы подобные решения портили нам сезон", – приводит слова Сульшера BBC.

Читать также: "Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" | http://soccernews.ru

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