Сульшер высмеял поведение Сона в моменте с незасчитанным голом

Фото: Твиттер @ManUtd

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал неоднозначный момент матча с "Тоттенхэмом" (3:1) в 31-м туре АПЛ.

При счете 0:0 главный арбитр встречи Крис Кавана отменил гол нападающего "манкунианцев" Эдинсона Кавани из-за того, что в начале атаки полузащитник Скотт Мактомини ударил форварда "шпор" Сон Хын Мина.

"Гол был забит абсолютно правильно. Не стоит позволять вводить себя в заблуждение. Если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина.

Нас не удалось обмануть – в отличие от рефери. И эта ситуация нас завела. До нее мы играли как команда, выступавшая в еврокубках в четверг вечером.

От нас последовала прекрасная реакция на происходящее и мы здорово играли во второй половине встречи. Мы ощущали несправедливость и проявили характер. Нельзя допускать, чтобы подобные решения портили нам сезон", – приводит слова Сульшера BBC.