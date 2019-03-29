Сульшер: "Я не планирую делать изменений в тренерском штабе"

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтед

Сульшер: "Я не планирую делать изменений в тренерском штабе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что не собирается расставаться с Майком Феланом, который работал при Алексе Фергюсоне. Об этом сообщает Goal.

"Майк - часть нашей команды, они отлично ладят друг с другом. Надеюсь, мы продолжим работать с текущим штабом. Мы уже сработались и это приводит к хорошему результату. Я не планирую делать изменений в тренерском штабе", - сказал Сульшер. 

Напомним, что вчера, 28 марта, "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании нового контракта с Уле Гуннаром Сульшером, рассчитанного на 3 года.

Норвежский специалист с 19 декабря 2018 года исполнял обязанности главного тренера "красных дьяволов", сменив у руля команды Жозе Моуринью.

Под руководством Сульшера "МЮ" провёл 19 матчей, в которых одержал 14 побед, 2 раза сыграл вничью и трижды потерпел поражения.

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