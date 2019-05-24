Сульшер: "Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда в нем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги завершившегося сезона АПЛ.

"МЮ" занял 6 место в АПЛ, отстав от ставшего чемпионом "Манчестер Сити" на 32 балла.

"Нельзя просто забыть концовку сезона. На ошибках мы можем многому научится. С начала июля мы снова бросимся в бой. Я никогда не отдыхаю от футбола, я всегда в нем. Даже дома в Норвегии я пересматриваю матчи, анализирую.

Я отдыхаю, но не расслабляюсь полностью. Я иногда могу отключить телефон, но никогда не отключаю мозг", - сказал Сульшер.

Напомним, норвежский специалист возглавил английский клуб в декабре 2018 года.

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