Сульшер: "Я всегда мечтал об этой работе"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о подписании трёхлетнего контракта с клубом.

"С первого же дня я чувствовал себя здесь как дома. Для меня было честью играть за "Манчестер Юнайтед", а теперь тренировать эту особенную команду. Последние несколько месяцев были потрясающим опытом, и я хочу поблагодарить всех за это. Я всегда мечтал об этой работе и несказанно рад получить возможность руководить "МЮ" в долгосрочной перспективе. Надеюсь, смогу регулярно добиваться успеха, чтобы радовать наших невероятных болельщиков", - цитирует норвежского специалиста официальный сайт клуба.

Сегодня "МЮ" утвердил Сульшера на посту главного тренера.

Под его руководством команда провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, 2 раза сыграла вничью и трижды потерпела поражения.

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