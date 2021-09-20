Сульшер ярко ответил на вопрос о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионство

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Сульшер ярко ответил на вопрос о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионство

Фото твиттер Man Utd Fans / Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался оценивать перспективы своей команды выиграть титул АПЛ.

"Наши шансы на чемпионство? Сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Прошло всего пять матчей. Я чуть не потерял работу перед игрой с "Вест Хэмом". Так бывает, когда работаешь в "Манчестер Юнайтед". А ситуацию с борьбой за титул будем оценивать, когда наступят апрель и май", - приводит слова Сульшера Goal.com.

"Красные дьяволы" набрали 13 очков в 5 турах АПЛ и идут третьими в таблице, уступая "Челси" и "Ливерпулю" по дополнительным показателям.

"Юнайтед" в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году.

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