Сульшер ярко ответил на вопрос о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
Фото твиттер Man Utd Fans / Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отказался оценивать перспективы своей команды выиграть титул АПЛ.
"Наши шансы на чемпионство? Сейчас я не буду отвечать на этот вопрос. Прошло всего пять матчей. Я чуть не потерял работу перед игрой с "Вест Хэмом". Так бывает, когда работаешь в "Манчестер Юнайтед". А ситуацию с борьбой за титул будем оценивать, когда наступят апрель и май", - приводит слова Сульшера Goal.com.
"Красные дьяволы" набрали 13 очков в 5 турах АПЛ и идут третьими в таблице, уступая "Челси" и "Ливерпулю" по дополнительным показателям.
"Юнайтед" в последний раз становился чемпионом Англии в 2013 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18