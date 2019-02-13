Сульшер ярко прокомментировал поражение от ПСЖ

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Сульшер ярко прокомментировал поражение от ПСЖ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Соперник поймал ритм после первого гола и контролировал игру. Было заметно, что мы долго не играли на таком уровне. Придётся учиться. Это был бесценный опыт. Но вне зависимости от итога противостояния, это не будет определяющим фактором для всего сезона. Горы созданы для того, чтобы их покорять. Нельзя опустить руки и сказать, что всё кончено. Мы поедем в Париж, сыграем в свой футбол и будем лучше, чем сегодня. Этот матч был проверкой на прочность" - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что "МЮ" проиграл ПСЖ со счётом 0:2. Ответный матч состоится 6 марта на "Парк де Пренс".

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