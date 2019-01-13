Сульшер ярко высказался о нападающем "Манчестер Юнайтед"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о нападающем Маркусе Рашфорде и Харри Кейне. Об этом сообщает ESPN.



"Рашфорд может стать лучшим нападающим. Он может достичь уровня Харри Кейна: у него отличная скорость и физические способности. Маркус - отличный связующий игрок. Мне очень интересно работать с Рашфордом", - сказал Сульшер.



Матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, 13 января, на "Уэмбли". Начало - 19:30 мск.

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