Сульшер заявил, что де Хеа лучший голкипер в мире

Теги уле гуннар сульшердавид де хеаманчестер юнайтед

Сульшер заявил, что де Хеа лучший голкипер в мире

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о голкипере команды Давиде де Хеа. Об этом информирует Goal.

"Я хочу, чтобы Давид остался в команде, ведь он лучший голкипер в мире. Мы наблюдаем за ним на протяжении многих лет. Надеюсь, он закончит карьеру в "МЮ" на высоком уровне", - сказал Сульшер.

Ранее сообщалось, что Де Хеа согласовал с "МЮ" новый контракт и будет получать, как Погба. Нынешнее соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до 2020 года.

28-летний де Хеа выступает за "МЮ" с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 366 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 377 голов.

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