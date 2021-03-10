Сульшер заявил, что Рэшфорд и Погба вряд ли сыграют с "Миланом"

Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер посетовал на травмы в своей команде.

"Я не думаю, что Рэшфорд завтра сможет сыграть. Он до сих пор на лечении лечится и пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Я обычно оптимист, но не думаю, что завтра он сможет выйти на поле, как и на выходных.

Меня никогда не радовали травмы игроков, но его рывок на 55-65 метров в дерби, после которого он получил повреждение, показал голод и волю которые нам сейчас присущи.

Не думаю, что кто-то еще их игроков, которые отсутствовали ранее вернутся в состав. Де Хеа недоступен, ван де Бек – нет, Погба – нет. Кавани – возможно, но, скорее всего, нет. Мата – нет", – заявил Сульшер.