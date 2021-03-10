Сульшер заявил, что Рэшфорд и Погба вряд ли сыграют с "Миланом"

Теги уле гуннар сульшерполь погбамаркус рэшфорд

Сульшер заявил, что Рэшфорд и Погба вряд ли сыграют с "Миланом"Перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Милана" наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер посетовал на травмы в своей команде.

"Я не думаю, что Рэшфорд завтра сможет сыграть. Он до сих пор на лечении лечится и пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Я обычно оптимист, но не думаю, что завтра он сможет выйти на поле, как и на выходных.

Меня никогда не радовали травмы игроков, но его рывок на 55-65 метров в дерби, после которого он получил повреждение, показал голод и волю которые нам сейчас присущи. 

Не думаю, что кто-то еще их игроков, которые отсутствовали ранее вернутся в состав. Де Хеа недоступен, ван де Бек – нет, Погба – нет. Кавани – возможно, но, скорее всего, нет. Мата – нет", – заявил Сульшер.

Читать также: "Манчестер Юнайтед" намерен предложить "Атлетико" суперобмен | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Реала" есть список игроков, которых могут купить после ухода Варана

У "Реала" есть список игроков, которых могут купить после ухода Варана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов