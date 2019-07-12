Сульшеру нужен хавбек "Ньюкасла"

Хавбек "Ньюкасла" Шон Лонгстафф попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям The Telegraph, инициатором трансфера является тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. "Красные дьяволы" готовы заплатить за 21-летнего англичанина 55 миллионов евро.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне Лонгстафф провел 13 игр, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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