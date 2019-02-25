Сульшеру покорилось уникальное достижение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер установил потрясающий рекорд в АПЛ.

"Красные дьяволы" в первых десяти играх под руководством норвежца добыли 26 очков. Напомним, что "МЮ" одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.

До этого Гус Хиддинк в своих первых десяти матчах в "Челси" смог набрать 25 очков.

После 27 туров "МЮ" занимает пятое место в АПЛ, отставая от "Арсенала" на одно очко.

Напомним, что Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту тренера манкунианцев.

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