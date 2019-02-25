Сульшеру покорилось уникальное достижение

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшерстатистика

Сульшеру покорилось уникальное достижение

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер установил потрясающий рекорд в АПЛ.

"Красные дьяволы" в первых десяти играх под руководством норвежца добыли 26 очков. Напомним, что "МЮ" одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.

До этого Гус Хиддинк в своих первых десяти матчах в "Челси" смог набрать 25 очков.

После 27 туров "МЮ" занимает пятое место в АПЛ, отставая от "Арсенала" на одно очко.

Напомним, что Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту тренера манкунианцев.

Читайте также: Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" ярко высказался о Сульшере. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА открыл дело против Симеоне

УЕФА открыл дело против Симеоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов