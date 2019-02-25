Сульшеру покорилось уникальное достижение
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер установил потрясающий рекорд в АПЛ.
"Красные дьяволы" в первых десяти играх под руководством норвежца добыли 26 очков. Напомним, что "МЮ" одержал 8 побед и дважды сыграл вничью.
До этого Гус Хиддинк в своих первых десяти матчах в "Челси" смог набрать 25 очков.
После 27 туров "МЮ" занимает пятое место в АПЛ, отставая от "Арсенала" на одно очко.
Напомним, что Сульшер сменил Жозе Моуринью на посту тренера манкунианцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11