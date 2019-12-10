Сульшеру пообещали купить Сауля и Холанда

"Манчестер Юнайтед" собирается выделить серьёзную сумму на усиление состава, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, руководство клуба пообещало наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру, что в скором времени будут куплены полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес и нападающий "Ред Булл Зальцбурга" Эрлинг Холанд.

Скорее всего, "МЮ" постарается заполучить испанца и норвежца во время летнего трансферного окна.

Рыночная стоимость Сауля оценивается в 90 миллионов евро, а Холанда - в сумму в три раза меньше.

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