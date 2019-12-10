Сульшеру пообещали купить Сауля и Холанда
"Манчестер Юнайтед" собирается выделить серьёзную сумму на усиление состава, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, руководство клуба пообещало наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру, что в скором времени будут куплены полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес и нападающий "Ред Булл Зальцбурга" Эрлинг Холанд.
Скорее всего, "МЮ" постарается заполучить испанца и норвежца во время летнего трансферного окна.
Рыночная стоимость Сауля оценивается в 90 миллионов евро, а Холанда - в сумму в три раза меньше.
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|Команда
|М
|О
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|Зальцбург
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|2
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|3
|Wolfsberger AC
|17
|30
|4
|Рапид Вена
|17
|29
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|Штурм Грац
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|Хартберг
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|Аустрия Вена
|17
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|8
|Райндорф Альтах
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|Ст. Пелтен
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|Маттерсбург
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