Сумашествие в Риме: "Лацио" вырывает победу у "Ювентуса" в битве за Суперкубок

За неделю до старта итальянской Серии А туринский "Ювентус" и римский "Лацио" сошлись в поединке за первый трофей нового сезона – Суперкубок Италии. Безусловно, команды будут решать совсем разные задачи в чемпионате, но проверить свою готовность к сезону, а заодно и выиграть трофей желали как римляне, так и туринцы. В пользу "Ювентуса" говорила статистика, ведь "бело-голубые" уже несколько лет не могут обыграть своих сегодняшних оппонентов.

Уже в дебюте встречи "Ювентус", казалось, взялся за дело: Алекс Сандро получил мяч на левом фланге, продвинулся к штрафной и точно прострелил на Куадрадо, который с близкого расстояния не смог переиграть голкипера соперников. В дальнейшем игра шла на невысоких скоростях, туринцы очень многое позволяли игрокам "Лацио", за что вскоре и поплатились. На исходе получаса игры Иммобиле, после передачи от партнера, вошел в штрафную, оказавшись один на один с голкиперов, в результате Буффон сбил нападающего, а арбитр указал на точку. Сам пострадавший и реализовал пенальти, отправив мяч в правый от себя угол – 0:1.

Тут же могли римляне увеличить свое преимущество: сначала Баста из хорошей позиции не смог переиграть Буффона, а затем Лейва на добивание выстрелил с дальней дистанции – снова голкипер "Ювентуса" на высоте. Туринцы медленно начали приходить в себя, но в атаке у них совсем не ладилось.

Второй тайм начался с атак "Ювентуса", но уже в конце первой десятиминутки "Лацио" увеличил свое преимущество: после подачи с фланга Иммобиле на дальней штанге выиграл борьбу у защитников туринцев и отправил мяч в противоход Буффону – 0:2. Аллегри бросил в бой Дугласа Косту и освежил защитную линию, выпустив Де Шильо, однако опасности у ворот Стракоши не возникало. Зато "Лацио" не упускал возможности потревожить голкипера туринцев: на исходе получаса второго тайма Луис Альберто решился на дальний выстрел метров с 25-ти – Буффон с трудом отбил мяч на угловой.

Но за пять минут до конца основного времени "Ювентус" вернул интригу матчу. Сначала Уоллес сфолил на Дибале в нескольких метрах от штрафной римлян. Сам аргентинец подошел к мячу и великолепно закрутил его в левый угол ворот Стракоши – 1:2.

А на последней минуте основного времени Сандро заработал пенальти после нарушения Марушича, а Дибала оформил дубль – 2:2. "Ювентус" просто перевернул матч за каких-то пять минут. Но самое интересное случилось через две минуты: Лукаку неожиданно ворвался в штрафную с левого фланга, после чего прострелил на Мурджию, который принес победу "Лацио" – 2:3. Невероятную концовка матча выдал "Ювентус", но трофей справедливо остается в Риме.

"Ювентус" – "Лацио" 2:3

Голы: Иммобиле, 31 – 0:1, Иммобиле, 54 – 0:2, Дибала, 86 – 1:2, Дибала, 91 – 2:2, Муржия, 93 – 2:3.

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бардзальи, Бенатиа (Де Шильо, 56), Пьянич, Хедира, Манджукич (Бернардески, 72), Дибала, Куадрадо (Коста, 57), Игуаин.

"Лацио": Стракоша, Уоллес, Де Врей, Раду, Баста (Марушич, 75), Пароло, Лейва (Муржия, 80), Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 75), Альберто, Иммобиле.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Внимание тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону Серии А?