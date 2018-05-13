Сумасшедшая перестрелка в Валенсии: "Леванте" нанес первое поражение "Барселоне"

Программа предпоследнего 37-го тура испанской Ла Лиги завершалась поединком в Валенсии, где один из местных клубов "Леванте" принимал "Барселону". Каталонцам ничего не остается, кроме как доиграть сезон, потому как команда уже давно оформила досрочное чемпионство. Пожалуй, единственная мотивация "блаугранас" на оставшиеся матчи, это желание завершить кампанию непобедимыми. Валенсийцы же после возвращения в высший дивизион справились со своей главной задачей - закрепились в нем. Задача перед подопечными Эрнесто Ваьверде стояла не самая простая, потому как в последнее время "лягушки" играют просто великолепно. Что касается стартовых составов, то еще до матча было известно о том, что не приехал с командой Лионель Месси, которому тренерский штаб предоставил отдых. По причине травмы не смог сыграть Самуэль Умтити, которого заменил Томас Вермален. Также Вальверде оставил на скамейке Жерара Пике в угоду колумбийцу Йерри Мине, а это означало, что пара центральных защитников вышла полностью экспериментальной. С началом первого тайма "Барса" традиционно взяла мяч под свой контроль и устремилась в атаку, но безрезультативно. Зато уже на девятой минуте первый же опасный момент у ворот тер Штегена завершился голом: Моралес, как стоячих обошел на фланге Семеду и Йерри Мину, после чего прострелил на Боатенга, который коленом отправил мяч в сетку. Не успели каталонцы толком прийти в себя, как хозяева едва не затолкали второй, но на этот раз чемпиону повезло – Барди сотряс стойку. На экваторе первого тайма свою очередную травму получил Вермален и пока Пике разминался, чтобы выйти на замену, "блаугранас" воспользовались ситуацией, когда оказались в большинстве и удвоили преимущество в счете: Боатенг оформил дубль. Попав в непростую ситуацию, подопечным Вальверде все же удалось вернуться в игру еще до перерыва благодаря усилиями Коутиньо. Который с метров 20 на противоходе поймал Оласабаля.

Начало второй половины встречи стало для "Барселоны" сущим кошмаром. В течение всего десяти минут "Леванте" сделал счет 5:1 в свою пользу. Сначала Барди мощным ударом расстрелял "девятку" ворот тер Штегена, затем Боатенг оформил хет-трик, а на 56-й минуте во второй раз отличился македонский хавбек "лягушек". Казалось, каталонцы были приговорены. Трудно было поверить в происходящее даже самим хозяевам и болельщикам, собравшимся на стадионе. Недоумение от собственного счастья едва не сыграло злую шутку с подопечными Муньиса. Каталонцы снова очень быстро вернулись в игру: в течение пяти минут хет-триком отметился Коутиньо, а на экваторе второго тайма Луис Суарес реализовал пенальти, таким образом сократив отставание до минимального. У "Барсы" было еще достаточно времени, чтобы не только отыграться, а и вырвать победу, но на счете 5:4 все как-то застряло.

Итак, "Леванте" в сумасшедшей схватке нанес чемпиону первое поражение в сезоне.

"Леванте" – "Барселона" – 5:4

Голы: Боатенг, 9 – 1:0, Боатенг, 31 – 2:0, Коутиньо, 38 – 2:1, Барди, 46 – 3:1, Боатенг, 50 – 4:1, Барди, 56 – 5:1, Коутиньо, 59 – 5:2, Коутиньо, 64 – 5:3, Л. Суарес, 71 (с пенальти) – 5:4

"Леванте": Оласабаль, Коке, Робер, Постиго, Луна, Лукич, Кампанья, Моралес (Рочина, 85), Барди, Марти (Лерма, 68), Боатенг (Паццини, 77)

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Йерри Мина, Вермален (Пике, 31), Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Коутиньо, Иньеста (Д. Суарес, 60), Дембеле (Алькасер, 60), Л. Суарес

Богдан Архипенко

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