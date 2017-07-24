Сумасшедший дриблинг Мартиаля в матче против "Реала"

В матче Международного кубка чемпионов против мадридского "Реала" форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль продемонстрировал сумасшедший дриблинг, который привел к первому голу в игре. На это стоит посмотреть:

Напомним, сам матч закончился победой "Юнайтед" в серии пенальти. | soccernews.ru