Сумасшедший дриблинг Мартиаля в матче против "Реала"
В матче Международного кубка чемпионов против мадридского "Реала" форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль продемонстрировал сумасшедший дриблинг, который привел к первому голу в игре. На это стоит посмотреть:
Напомним, сам матч закончился победой "Юнайтед" в серии пенальти. | soccernews.ru
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