"Сумасшедший гол". Кононов сделал заявление после поражения "Спартака" от "Зенита"



Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура чемпионата России от "Зенита" (0:1).

"Проблема была в реализации. Вы видели, какой сумасшедший гол залетел у Юры Жиркова. У нас такой не залетел. Здесь "Зениту" помогла система VAR. Мы боролись и старались. Проводить 9 матчей за 30 дней - это достаточно много. У нас сил в первом тайме было больше, чем во втором. Это и сказалось", - заявил Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" благодаря победе делит 1-3 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" и "Ростовом". "Спартак" опустился на 6-ю позицию.

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