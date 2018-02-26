Сумасшедший гол Куарежмы в ворота "Фенербахче"

Атакующий полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежма стал главным героем дерби против "Фенербахче".

Португалец отметился дублем и принёс своей команде три очка, но вы только посмотрите на то, КАК он это сделал.

ВИДЕО. Сумасшедший гол Куарежмы:

Благодаря этому шедевру "Бешиташ" вышел вперёд, а в конце матча всё тот же Рикарду поставил точку.

ВИДЕО. Эффектный гол Куарежмы:

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