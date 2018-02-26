Сумасшедший гол Куарежмы в ворота "Фенербахче"

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Сумасшедший гол Куарежмы в ворота "Фенербахче"

Атакующий полузащитник "Бешикташа" Рикарду Куарежма стал главным героем дерби против "Фенербахче".

Португалец отметился дублем и принёс своей команде три очка, но вы только посмотрите на то, КАК он это сделал.

ВИДЕО. Сумасшедший гол Куарежмы:

Благодаря этому шедевру "Бешиташ" вышел вперёд, а в конце матча всё тот же Рикарду поставил точку.

ВИДЕО. Эффектный гол Куарежмы:

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Команда М О
1 Галатасарай 23 47
2 Истанбул ББ 23 47
3 Бешикташ 23 44
4 Фенербахче 23 44
5 Кайсериспор 23 38
6 Трабзонспор 23 36
7 Гёзтепе АС Измир 23 36
8 Сивасспор 23 34
9 Малатия Беледийеспор 23 31
10 Акхисар Беледийе ГС 23 30
11 Касимпаса 23 29
12 Бурсаспор 23 27
13 Генчлербирлиги 23 26
14 Антальяспор 23 25
15 Аланьяспор 23 21
16 Коньяспор 23 21
17 Османлыспор 23 20
18 Карабюкспор 23 12
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