Сумасшедший камбэк "Пармы" в видеообзоре матча 22-го тура Серии А против "Ювентуса"
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Пармой".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|22
|18
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|22
|9