Сумасшедший камбэк "Пармы" в видеообзоре матча 22-го тура Серии А против "Ювентуса"

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Сумасшедший камбэк "Пармы" в видеообзоре матча 22-го тура Серии А против "Ювентуса"

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Пармой".

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"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"

"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"

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2 Наполи Наполи 22 51
3 Интер Милан Интер Милан 21 40
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6 Сампдория Сампдория 22 33
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13 Дженоа Дженоа 21 23
14 Кальяри Кальяри 21 21
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