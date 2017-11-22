Сумасшедший камбэк "Севильи": андалузцы отыгрывают три гола у "Ливерпуля"
Программа пятого тура группового раунда Лиги чемпионов продолжились рядом интереснейших поединков, одним из которых стало событие в Севилье, где местные любимцы принимали английский "Ливерпуль". Команды представляют квартет "Е", и первая пара свой поединок уже отыграла – российский "Спартак" поделил очки с явным аутсайдером словенским "Марибором". Но исход противостояния в Москве мало волновал андалузцев и мерсисайдцев, так как победа на "Рамон Санчес Писхуан" обоим гарантировала выход в плей-офф, а гостям из Туманного Альбиона и того больше – первое место.
Подопечные Юргена Клоппа растранжирили много очков по ходу текущей еврокубковой кампании, в том числе и в первом поединке с "Севильей", в котором "красные" просто обязаны были побеждать, учитывая то, как складывалась игра. Поэтому им больше ничего не оставалось, кроме как приехать в Испанию самым боевым составом, где даже наличие в стартовом протоколе второго голкипера Лориса Кариуса не удивляло. Ведь немецкий наставник ливерпульцев с самого начала группового этапа предпочел видеть в рамке ворот своего соотечественника. Эдуардо Бериццо также выставил оптимальную одиннадцатку, кроме одной позиции. Ввиду отсутствия Симона Кьяера дырку в центре обороны пришлось латать молодым немцем Йоханнесом Гайсом.
С места в карьер начали "красные" и уже на второй минуте повели в счете. После подачи с углового Вейналдум выиграл верховую борьбу на ближней штанге и сбросил на дальнюю свободному Фирмино, который без труда отправил мяч в сетку. Пропустив сверхбыстрый мяч, "Севилья" потихоньку стала перехватывать инициативу, и на 19-й минуте едва не сравняла счет. Нолито, классно убрав защитника, уже наверняка пробивал в дальний угол, но Кариус кончиками пальцев зацепил снаряд, переведя его в стойку.
Увлекаясь атакой, подопечные Бериццо совсем стали забывать о защите, за что мерсисайдцы беспощадно наказывали. На экваторе первого тайма гости удвоили преимущество в счете, забив такой же гол, как и первый. Вот только теперь ассистентом выступил Фирмино, а завершил Мане. Ужас для андалузцев продолжился и уже к 30-й минуте "Ливерпуль" сделал счет разгромным: быструю контратаку результативным выстрелом не удалось завершить Мане, но вот Фирмино справился, пижонски направив мяч в пустые ворота, тем самым оформив дубль. В оставшееся время первой половины встречи вполне могла бы засветиться "четверка" на табло, если бы не великолепная игра на ленточке Серхио Рико.
Перерыв пошел на пользу "нервионцам". Хозяева вышли с мыслью бороться до конца. Кроме того, воспитанник "Севильи" Альберто Морено вдруг стал раздавать подарки "своим". Сначала левый защитник "Ливерпуля" упустил Бен-Йеддера при стандарте, который забил первый гол андалузцев в этом матче. Не прошло и десяти минут, как Морено сыграл крайне неуклюже в своей штрафной, сбив все того же французского нападающего, который сам же и реализовал пенальти, тем самым сократив отставание до минимального.
Юрген Клопп тут же от греха подальше убрал с поля Морено и, казалось, англичанам удастся удержать победу, но на третьей компенсированной минуте Писарро умело воспользовался суматохой в штрафной площади "красных", отыграв и третий гол.
Итак, в сумасшедшем матче "Севилья" совершает феноменальный камбэк против "Ливерпуля" и откладывает интригу за выход в плей-офф Лиги чемпионов на заключительный тур.
"Севилья" – "Ливерпуль" – 3:3
Голы: Фирмино, 2 – 0:1, Мане, 22 – 0:2, Фирмино, 30 – 0:3, Бен-Йеддер, 51 – 1:3, Бен-Йеддер, 60 (с пенальти) – 2:3, Писарро, 90+3 – 3:3
"Севилья": Серхио Рико, Меркадо, Гайс, Лангле, Эскудеро, Н’Зонзи (Васкес, 46), Банега, Писарро, Сарабия, Нолито (Муриэль, 73), Бен-Йеддер (Х. Корреа, 81)
"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Ловрен, Клаван, Морено (Милнер, 63), Вейналдум, Хендсерсон, Коутиньо (Джан, 63), Салах (Окслейд-Чемберлен, 87), Мане, Фирмино
Богдан Архипенко
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