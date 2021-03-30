Сумасшедший удар Холанда на тренировке стал вирусным (видео)

Теги эрлинг холанднорвегия

Сумасшедший удар Холанда на тренировке стал вирусным (видео)Фото: Твиттер @ErlingHaaland 
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время тренировки поразил партнеров по команде мощнейшим ударом по воротам.

Молодой талант пробил по мячу слета с линии штрафной площадки и попал точно в девятку.

Видео, которое Федерации футбола Норвегии, мгновенно стало вирусным в Интрернет. Популярный блоге"433", который разместил у себя ролик, набрал больше 1,7 миллиона "лайков" за 8 часов.

Напомним, сегодня, 30 марта,  Норвегия на выезде сыграет с Черногорией в рамках 3-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022.

Читать также: Эрлинг Холанд решил покинуть "Боруссию" | http://soccernews.ru
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