Сумасшедший удар Холанда на тренировке стал вирусным (видео)

Фото: Твиттер @ErlingHaaland

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время тренировки поразил партнеров по команде мощнейшим ударом по воротам.

Молодой талант пробил по мячу слета с линии штрафной площадки и попал точно в девятку.

Видео, которое Федерации футбола Норвегии, мгновенно стало вирусным в Интрернет. Популярный блоге"433", который разместил у себя ролик, набрал больше 1,7 миллиона "лайков" за 8 часов.

Напомним, сегодня, 30 марта, Норвегия на выезде сыграет с Черногорией в рамках 3-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022.