Сумасшедший удар Холанда на тренировке стал вирусным (видео)
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд во время тренировки поразил партнеров по команде мощнейшим ударом по воротам.
Молодой талант пробил по мячу слета с линии штрафной площадки и попал точно в девятку.
Видео, которое Федерации футбола Норвегии, мгновенно стало вирусным в Интрернет. Популярный блоге"433", который разместил у себя ролик, набрал больше 1,7 миллиона "лайков" за 8 часов.
Напомним, сегодня, 30 марта, Норвегия на выезде сыграет с Черногорией в рамках 3-го тура отборочного этапа к ЧМ-2022.
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