Сумасшествие на "Эмирейтс": перестрелка "Арсенала" и "Ливерпуля" завершилась ничьей
В то время, как многие футбольные чемпионаты уже ушли на зимние каникулы в английской Премьер-Лиге все самое интересное только начинается. Украшением пятничного вечера стал центральный поединок 19-го тура между "Арсеналом" "Ливерпулем" на "Эмирейтс". Любители футбола ожидали яркого зрелища, потому как в своих последних очных противостояниях лондонцы и мерсисайдцы устаивали феерию голов. Правда в матче первого круга "красные" просто катком проехались по "канонирам", забив четыре безответных мяча. Команды являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов и к этому времени их друг от друга в турнирной таблице отделял всего один балл.
Что касается стартовых составов, то Арсен Венгер немного удивил тем, что в пару к Лорану Косиельни выпустил номинально левого защитника Начо Монреаля, а на фланг отправил молодого Мэйтленда-Найлза, в остальном все обошлось без сюрпризов. Юрген Клопп же не стал экспериментировать и с первых же минут бросил в бой всех сильнейших, не забы и про Садио Мане, который в последних матчах непременно огорчал "пушкарей".
К сожалению, уже в дебюте встречи потянул заднюю поверхность бедра капитан гостей Джордан Хендерсон и не смог продолжить играть, поэтому на 13-й минуте вместо него пришлось выпускать вице-капитана Джеймса Милнера. В первой половине первого тайма "Ливерпуль" в собственной для себя манере полностью контролировал ход поединка. Складывалось впечатление, что хозяева и не думали ходить в атаку. Мерсисайдцы раз за разом угрожали владениям Петра Чеха, а на 26-й минуте заставили чешского вратаря вытаскивать сферу из сетки собственных ворот. Мэйтленд-Найлз на ровно месте потерял мяч в центре поля, после чего "красные" развернули быструю атаку, которую результативным ударом головой завершил Коутиньо.
На удивления, пропустив гол, "Арсенал" не стал бежать отыгрываться, в то время, как "Ливерпуля" только наращивал свое давление. Просто каким-то невероятным образом в концовке первой половины встречи подопечные Клоппа не удвоили преимущество в счете. Сначала Салах не смог переиграть Чеха в дуэли один в один, а секундой позже Мане не попал в пустые ворота.
С началом второго тайма на поле началось просто какое-то сумасшествие. Гости все-таки забили второй усилиями Салаха, но уже в течение следующих пяти минут хозяевам удалось все перевернуть с ног на голову. Сначала Гомез проморгал Санчеса, который с пары метров расстрелял голкипера "Ливерпуля". Через три минуты просто фантастический удар из-за пределов штрафной площади нанес Джака – Миньоле не смог справится с меняющейся траекторией полета мяча. А еще через мгновение провалом обороны ливерпульцев сполна воспользовался Озил.
В распоряжении команд было еще пол часа, но оба коллектива заметно физически подсели. "Ливерпулю" все же удалось отыграться: на этот раз с плотным выстрелом Фирмино не смог справится Чех. Таким образом, в супердраматическом матче лондонцы и мерсисайдцы превзошли все ожидания, расписав голевую ничью.
"Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3
Голы: Коутиньо, 26– 0:1, Салах, 52 – 0:2, Санчес, 53 – 1:2, Джака, 56 – 2:2, Озил, 58 – 3:2, Фирмино, 71 – 3:3
"Арсенал": Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Ивоби (Уэлбэк, 78), Озил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт
"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Джан, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 84), Салах, Мане (Вейналдум, 80), Фирмино
Богдан Архипенко
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