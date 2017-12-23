Сумасшествие на "Эмирейтс": перестрелка "Арсенала" и "Ливерпуля" завершилась ничьей

Теги арсенал лондонливерпуль

Сумасшествие на "Эмирейтс": перестрелка "Арсенала" и "Ливерпуля" завершилась ничьейВ то время, как многие футбольные чемпионаты уже ушли на зимние каникулы в английской Премьер-Лиге все самое интересное только начинается. Украшением пятничного вечера стал центральный поединок 19-го тура между "Арсеналом" "Ливерпулем" на "Эмирейтс". Любители футбола ожидали яркого зрелища, потому как в своих последних очных противостояниях лондонцы и мерсисайдцы устаивали феерию голов. Правда в матче первого круга "красные" просто катком проехались по "канонирам", забив четыре безответных мяча. Команды являются прямыми конкурентами за попадание в зону Лиги Чемпионов и к этому времени их друг от друга в турнирной таблице отделял всего один балл.

Что касается стартовых составов, то Арсен Венгер немного удивил тем, что в пару к Лорану Косиельни выпустил номинально левого защитника Начо Монреаля, а на фланг отправил молодого Мэйтленда-Найлза, в остальном все обошлось без сюрпризов. Юрген Клопп же не стал экспериментировать и с первых же минут бросил в бой всех сильнейших, не забы и про Садио Мане, который в последних матчах непременно огорчал "пушкарей".

К сожалению, уже в дебюте встречи потянул заднюю поверхность бедра капитан гостей Джордан Хендерсон и не смог продолжить играть, поэтому на 13-й минуте вместо него пришлось выпускать вице-капитана Джеймса Милнера. В первой половине первого тайма "Ливерпуль" в собственной для себя манере полностью контролировал ход поединка. Складывалось впечатление, что хозяева и не думали ходить в атаку. Мерсисайдцы раз за разом угрожали владениям Петра Чеха, а на 26-й минуте заставили чешского вратаря вытаскивать сферу из сетки собственных ворот. Мэйтленд-Найлз на ровно месте потерял мяч в центре поля, после чего "красные" развернули быструю атаку, которую результативным ударом головой завершил Коутиньо.

На удивления, пропустив гол, "Арсенал" не стал бежать отыгрываться, в то время, как "Ливерпуля" только наращивал свое давление. Просто каким-то невероятным образом в концовке первой половины встречи подопечные Клоппа не удвоили преимущество в счете. Сначала Салах не смог переиграть Чеха в дуэли один в один, а секундой позже Мане не попал в пустые ворота.

С началом второго тайма на поле началось просто какое-то сумасшествие. Гости все-таки забили второй усилиями Салаха, но уже в течение следующих пяти минут хозяевам удалось все перевернуть с ног на голову. Сначала Гомез проморгал Санчеса, который с пары метров расстрелял голкипера "Ливерпуля". Через три минуты просто фантастический удар из-за пределов штрафной площади нанес Джака – Миньоле не смог справится с меняющейся траекторией полета мяча. А еще через мгновение провалом обороны ливерпульцев сполна воспользовался Озил.

В распоряжении команд было еще пол часа, но оба коллектива заметно физически подсели. "Ливерпулю" все же удалось отыграться: на этот раз с плотным выстрелом Фирмино не смог справится Чех. Таким образом, в супердраматическом матче лондонцы и мерсисайдцы превзошли все ожидания, расписав голевую ничью.

"Арсенал" –  "Ливерпуль" – 3:3

Голы: Коутиньо, 26– 0:1, Салах, 52 – 0:2, Санчес, 53 – 1:2, Джака, 56 – 2:2, Озил, 58 – 3:2, Фирмино, 71 – 3:3

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косиельни, Монреаль (Мустафи, 46), Мэйтленд-Найлз, Уилшер, Джака, Ивоби (Уэлбэк, 78), Озил, Санчес (Уолкотт, 89), Ляказетт

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 13), Джан, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 84), Салах, Мане (Вейналдум, 80), Фирмино

Богдан Архипенко

Также читайте! Агуэро обеспокоен своим будущим в "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов