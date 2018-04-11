Сумасшествие в Мадриде: на последних секундах "Реал" вырывает путевку в полуфинал Лиги Чемпионов

Четвертьфинальная программа закрывалась двумя матчами, в одном из которых, казалось, все было предельно понятно сразу же после финального свистка встречи в Турине. "Ювентус", разбитый "Реалом" со счетом 3:0, ехал на "Сантьяго Бернабеу" с верой в настоящее чудо. Ситуация, в которую итальянский чемпион загнал себя была еще более сложная, чем у их вчерашних соперников по внутреннему чемпионату "Ромы" в уже исторической дуэли против "Барселоны". Что касается стартовых составов, то Зинедин Зидан удивил только тем, что оставил на скамейке запасных Карима Бензема, а вместо него бросил в бой Гарета Бэйла. Из-за перебора желтых карточек пропускал поединок Серхио Рамос, которого прогнозируемо заменил молодой Хесус Вальехо. Туринцам пришлось обходится без травмированного Андреа Барцальи и дисквалифицированного Пауло Дибалы, зато после отсидки вернулись Мехди Бенатиа и Миралем Пьянич. Также с первых минут появился Марио Манджукич, которого катастрофически не хватало "старой синьоре" в первой схватке. Еще на предматчевой пресс-конференции главнокомандующий "зебр" Массимилано Аллегри, размышляя, заявил, а почему бы его ребятам не забить быстрый гол и таким образом привнести хоть какую-то интригу в противостояние. Как в воду глядел опытный специалист, потому как уже на второй минуте гости неожиданно повели в счете: классный навес Хедиры пришелся прямо в голову Манджукичу, который без проблем расстрелял Наваса. Воодушевлены таким стартом, "старая синьора" уже спустя пять минут могла забивать второй, но Игуаину на добивании с близкого расстояния е удалось переиграть коста-риканского кипера. Получив оплеуху, "Реал" с течением времени стал забирать мяч под свой контроль и строить атаки в основном через левый фланг. Роналду раз за разом закручивал позвоночник Де Шильо, что заставило Аллегри уже на 17-й минуте психануть и снять защитника с игры, выпустив более цепкого Лихтштайнера. Как выяснилось еще до перерыва главный тренер "Ювентуса" с заменой попал в самое яблочко, потому как швейцарец не только очень жестко останавливал Криштиану, но еще и в концовке первого тайма отдал голевой пас на все того же Манджукича, который оформил дубль и приблизил к реальности еще одно итальянское чудо. В перерыве пришло время Зидана предпринимать какие-то меры, и французский специалист решился на двойную замену, сняв с игры Каземиро и Бэйла ради Васкеса и Асенсио. С начала второй 45-ти минутки хозяева больше владели мячом, в то время как гости никуда не спеша уверенно оборонялись. Туринцы заняли выжидательную позицию и очень скоро дождались: на 61-й минуте подарок итальянскому клубу сделал Кейлор Навас, в безобидной ситуации выпустив мяч с рук прямо на ногу Матюиди, который не имел права промахнуться – 0:3. В оставшееся время "сливочные" увеличивали напор, но "старая синьора" достойно держалась и все потихоньку шло к дополнительному получасу игры. Но буквально на последних секундах компенсированной трехминутки арбитр углядел фол Бенатиа на Васкесе и без раздумий указал на "точку". После такого решения англичанина, не выдержали нервы у Буффона, который эмоционально пошел разбираться с судьей и тот предъявил ему красную карточку. Вышедший на замену Войцех Щесны ничего не смог поделать с безупречным выстрелом Роналду с одиннадцатиметровой отметки – 1:3.

Таким образом, абсолютно киношная история на "Сантьяго Бернабеу" завершилась итоговым триумфом королевского клуба, который еще не один день и даже год будут обсуждать во всех футбольных кругах.

"Реал" Мадрид – "Ювентус" – 1:3

Голы: Манджукич, 2 – 0:1, Манджукич, 37 – 0:2, Матюиди, 61 – 0:3, Роналду, 90+7 (с пенальти) – 1:3

"Реал": Навас, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Каземиро (Васкес, 46), Модрич (Ковачич, 75), Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 46), Роналду

"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Щесны, 90+6)

Удаление: Буффон (90+3)

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru