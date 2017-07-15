Сумма отступных в контракте Себальоса составляет 500 миллионов евро

Испанское издание AS раскрыло детали контракта новичка мадридского "Реала" Дани Себальоса.

По информации источника, 20-летний футболист заключил с королевским клубом соглашение до лета 2023 года. В договоре прописана сумма отступных, которая составляет 500 миллионов евро.

Напомним, что "Реал" заплатил за Себальоса 17 миллионов евро. Официальная презентация игрока состоится 20 июля.

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