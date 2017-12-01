Сумма отступных в новом контракте Маноласа с "Ромой" составит 37 миллионов евро

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Сумма отступных в новом контракте Маноласа с "Ромой" составит 37 миллионов евро

Греческий защитник "Ромы" Костас Манолас в ближайшее время продлит контракт с "Ромой", сообщает Sky Italia.

По сведениям издания, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2021 года. Его зарплата увеличится до трех миллионов евро в год. В контракт, по требованию игрока, включена сумма отступных, которая составит 37 миллионов евро.

Напомним, что ранее 26-летним греком интересовались английские топ-клубы, а прошлом летом он едва не перешел в "Зенит".

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