Сумма отступных в новом контракте Сауля составляет 150 миллионов евро

Теги сауль ньигесатлетико мадрид

Сумма отступных в новом контракте Сауля составляет 150 миллионов евро

Стало известно, какая сумма отступных прописана в новом контракте Сауля Ньигеса с "Атлетико".

Ранее на официальном сайте "матрасников" указывалось, что клаусула возросла до 100 миллионов евро.

Однако как сообщает El Mundo Deportivo, отступные за Сауля выросли до 150 миллионов. Напомним, что 22-летний футболист связал себя с "Атлетико" до лета 2026 года. | http://soccernews.ru

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