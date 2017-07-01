Сумма отступных в новом контракте Сауля составляет 150 миллионов евро

Стало известно, какая сумма отступных прописана в новом контракте Сауля Ньигеса с "Атлетико".

Ранее на официальном сайте "матрасников" указывалось, что клаусула возросла до 100 миллионов евро.

Однако как сообщает El Mundo Deportivo, отступные за Сауля выросли до 150 миллионов. Напомним, что 22-летний футболист связал себя с "Атлетико" до лета 2026 года. | http://soccernews.ru