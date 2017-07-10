Сумма отступных за Дриусси составит 80 миллионов
В "Зените" установили невероятно высокие отступные для возможности выкупа новичка команды форварда Себастьяна Дриусси.
Так, любой претендующий клуб на аргентинца должен будет заплатить 80 миллионов евро.
Напомним, что сам игрок был куплен за 15 миллионов евро, а контракт футболиста рассчитан на 4 года.
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