Сумма отступных за Неймара выросла до 222 миллионов евро

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Сумма отступных за Неймара выросла до 222 миллионов евро

С первого июля выросла сумма отступных за форварда "Барселоны" Неймара, сообщает Marca.

По сведениям издания, клаусула в контракте 25-летнего бразильца увеличилась с 200 до 222 миллионов евро.

Отметим, что через год опция выкупа вырастет до 250 миллионов. Соглашение Неймара с "Барселоной" будет действовать до лета 2021 года.

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