Сумма отступных за новичка ЦСКА Бистровича составляет 20 миллионов евро

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Сумма отступных за новичка ЦСКА Бистровича составляет 20 миллионов евроМосковский ЦСКА установил серьезную сумму отступных в контракте полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

По информации СМИ, она составляет 20 миллионов евро.

Напомним, что накануне 19-летний хорват заключил с "армейцами" соглашение сроком на 4,5 года.

За Бистровича московский клуб заплатил 500 тысяч евро. 

Читайте: Агент: "Бистрович надеется приложить максимум усилий, чтобы оправдать веру ЦСКА" | http://soccernews.ru

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