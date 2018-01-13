Сумма отступных за новичка ЦСКА Бистровича составляет 20 миллионов евро

Московский ЦСКА установил серьезную сумму отступных в контракте полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича.

По информации СМИ, она составляет 20 миллионов евро.

Напомним, что накануне 19-летний хорват заключил с "армейцами" соглашение сроком на 4,5 года.

За Бистровича московский клуб заплатил 500 тысяч евро.

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