Сумма трансфера Сергеева в "Зенит" резко возросла: появилась новая информация

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Трансфер нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева обошелся петербургскому "Зениту" в 6,15 миллионов евро, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, самарцы получили 2,15 млн, которые были прописаны в контракте форварда в качестве отступных. Остальная сумма пойдет на комиссионные агенту и подписной бонус игрока.

26-летний Сергеев является воспитанником Череповецкого футбола. За "Крылья Советов" он выступал с 2020 года. Ранее играл за "Череповец-Аист", "Строгино", "Ригу", "Тамбов" и "Торпедо". В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

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