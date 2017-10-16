Сунесс: "Это единственный форвард в АПЛ, против которого защитники лиги не хотят играть"

Известный шотландский тренер Грэм Сунесс похвалил форварда английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.

"Я думаю, что Лукаку - единственный из нападающих в Премьер-Лиге, против которого, если спросить защитников чемпионата, они не захотят играть", - приводит слова 64-летнего специалиста Squawka.

Напомним, Лукаку прокомментировал критику в свой адрес. | soccernews.ru