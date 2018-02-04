Сунесс: "Кейн может стать самым дорогим игроком в истории футбола"

Известный шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс высказался о возможном переходе форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна в мадридский "Реал".

" Харри Кейн входит в трансферный шорт-лист "Реала". Плата, которую "Реал" должен будет заплатить за Кейна, начнется с цифры два, за которой последуют восемь нулей, и я думаю, что он может стать первым игроком в истории, за которого будет заплачено 200 миллионов фунтов. Он готов отправиться в "Реал Мадрид". Я думаю, что если у него будет такая возможность, он должен присоединиться к "Реалу" этим летом ", - цитирует 64-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, о возможном трансфере Кейна в "Реал" высказался эксперт из "ESPN". | soccernews.ru