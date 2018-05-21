Сунесс рассказал о регрессе Роналду

Известный шотландский тренер Грэм Сунесс рассказал о регрессе нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

"Роналду тратит много времени на безделье. Он бесконечно жалуется на фолы, играя только по ширине штрафной. Криштиану всё ещё способен на великие вещи, но, как и весь "Реал", далёк от того, где был год назад" - цитирует Сунесса Daily Mail.

В этом сезоне 33-летний Роналду сыграл за "Реал" 43 матча, забил 44 гола и сделал 11 результативных передач.

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