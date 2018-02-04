Сунесс: "Реал" не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед"

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Сунесс: "Реал" не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед"

Экс-тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс прокомментировал слухи об интересе "Реала" к наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Реал" не стал бы рассчитывать на Почеттино, отталкиваясь от его побед. Да, у него хорошая репутация, Маурисио проделал неплохую работу в "Тоттенхэме", но если его сватают в "Реал", значит, с кандидатами у них все плохо.

Зинедин Зидан установил рекорд, выиграв две Лиги Чемпионов подряд, завоевал титул Ла Лиги, но это ожидается по умолчанию" - приводит слова Сунесса Marca.

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