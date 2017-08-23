Сунесс: "За такие деньги, которые "Барселона" предлагает "Ливерпулю", футболистов обычно отпускают"

Экс-футболист "Ливерпуля" Грэм Сунесс поделился мнением о попытках "Барселоны" приобрести Коутиньо.

"За такие деньги, которые "Барселона" предлагает "Ливерпулю", футболистов обычно отпускают. На месте мерсисайдцев я бы ударил по рукам. От таких денег нельзя отказываться.

Так ли хорош Коутиньо? За такие деньги предполагается, что футболист изменит игру команды, будет решать судьбу больших встреч, но я не вижу такого у Филиппе. Да, он привлекательный игрок, он аккуратен с мячом, может обыграть соперника, иногда забивает красивые голы, но я бы не платил за него так много.

Это не Суарес и не Неймар. Он забивает по шесть-семь голов за сезон и не так часто проявляет себя в важнейших матчах" - цитирует Сунесса talkSPORT.

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