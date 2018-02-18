Сунесс: "Заменить Роналду в "Реале" могут только два игрока"

Теги реал мадридкриштиану роналдунеймарэден азар

Сунесс: "Заменить Роналду в "Реале" могут только два игрока"Известный шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс назвал игроков, которые могут заменить в мадридском "Реале" Криштиану Роналду.

"Сколько возможных замен для Криштиану Роналду существует - игроков, которые начинают уходить слева в центр, чтобы создавать моменты и забивать? Возможно, Неймар, если он уже устал от французского футбола, и Азар. Бельгийцу только что исполнилось 27 лет, он - на шесть лет моложе Роналду. Он подходит "Реалу" и, если королевский клуб действительно хочет его, этот переход будет возможен. "Сливочные" будут находиться на рынке в поиске самых лучших игроков, которые могут быть доступны этим летом, и он, конечно, входит в эту категорию", - цитирует Сунесса Express.

Напомним, Азар прокомментировал интерес к своей персоне "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов