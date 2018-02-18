Сунесс: "Заменить Роналду в "Реале" могут только два игрока"

Известный шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс назвал игроков, которые могут заменить в мадридском "Реале" Криштиану Роналду.

"Сколько возможных замен для Криштиану Роналду существует - игроков, которые начинают уходить слева в центр, чтобы создавать моменты и забивать? Возможно, Неймар, если он уже устал от французского футбола, и Азар. Бельгийцу только что исполнилось 27 лет, он - на шесть лет моложе Роналду. Он подходит "Реалу" и, если королевский клуб действительно хочет его, этот переход будет возможен. "Сливочные" будут находиться на рынке в поиске самых лучших игроков, которые могут быть доступны этим летом, и он, конечно, входит в эту категорию", - цитирует Сунесса Express.

Напомним, Азар прокомментировал интерес к своей персоне "Реала". | soccernews.ru