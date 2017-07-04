"Суонси" арендовал форварда "Челси"

"Челси" отдал в аренду в "Суонси" нападающего Тэмми Абрахама, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение заключено на год. При этом лондонцы продлили контракт с футболистом до лета 2022 года.

В минувшем сезоне 19-летний Абрахам выступал за "Бристоль Сити" на правах аренды и забил 24 гола в 41 матче.

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