"Суонси" арендовал нападающего "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Райан Брюстер перешел в "Суонси", сообщает официальный сайт клуба.

Форвард сменил клуб на правах аренды сроком до окончания сезона-2019/20.

19-летний Брюстер является воспитанником "Ливерпуля". Всего он провел за мерсисайдский клуб три матча во всех турнирах, в которых не забил ни одного гола.

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