"Суонси" арендовал полузащитника "Лестера"

"Суонси" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Лестера" Энди Кинга.

"Лебеди" арендовали 29-летнего хавбека до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В этом сезоне Кинг сыграл за "Лестер" 15 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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