"Суонси" – "Челси" - 0:1 (обзор)

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"Суонси" – "Челси" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 36-го тура АПЛ между "Суонси" и "Челси".

Не пропустите: Гол Фабрегаса принес "Челси" победу над "Суонси". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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